Leichtathletik : Kräftemessen im Manforter Stadion

Leverkusen Für viele Top-Athleten ist das Meeting beim TSV Bayer 04 am Sonntag die letzte Chance auf ein Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.

In wenigen Wochen wird das Olympische Feuer feierlich ins Stadion von Tokio getragen – der symbolische Start der Sommerspiele (23. Juli bis 8. August). Bei der Eröffnungsfeier in Japan werden auch viele Top-Athleten aus Deutschland dabei sein. Einige davon treffen sich am Sonntag im Manforter Stadion. Dort messen sie sich bei der zweiten Auflage der „TrueAthletes-Classics“, die der TSV Bayer 04 in Kooperation mit der Deutschen Leichtathletik Marketing (DLM) veranstaltet. Das Meeting, für das sich auch internationale Spitzenathleten angemeldet haben, ist zugleich europaweit die letzte Möglichkeit, sich eines der begehrten Tickets für Olympia zu sichern.

Während in Leverkusen Tickets für Olympia gebucht werden, geht es für 26 Nachwuchsathleten des TSV an diesem Wochenende vor allem um nationale Titel. Sie reisen zu den Deutschen U23-Meisterschaften nach Koblenz. Im Oberwerth-Stadion geht es neben der Jagd auf Medaillen außerdem darum, Tickets für die U23-Europameisterschaften in Tallinn (Estland) Anfang Juli zu buchen. Pro Disziplin vergibt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) drei Startplätze. TSV-Hammerwerferin Samantha Borutta denkt sogar noch einen Schritt weiter. Sie will zu den Olympischen Spielen nach Tokio. Ihre Bestleistung hat sie erst vor wenigen Tagen erneut auf 71,08 Meter verbessert. Zur Norm von 72,50 Meter fehlt also nicht mehr viel.