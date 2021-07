Handball, 3. Liga : TuS 82 Opladen und Leichlinger TV spielen in einer Zwölfergruppe

In der Opladener Bielerthalle soll ab Ende August/Anfang September wieder Drittliga-Handball gespielt werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen/Opladen Die Drittliga-Handballer treten in der kommenden Saison in der Staffel D gegeneinander an. „Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel“, sagt Opladens Trainer Fabrice Voigt.

Von Jim Decker und Moritz Löhr

Nach einer gefühlten Ewigkeit gibt es für die beiden Drittligaklubs Leichlinger TV und TuS 82 Opladen wieder eine sportliche Perspektive. Am Mittwochabend hat der Deutsche Handballbund (DHB) die Staffeleinteilung für die kommende Saison in der 3. Liga bekanntgegeben – und die ist aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie so außergewöhnlich wie nie zuvor.

Denn anders als in den Jahren zuvor mit fünf Staffeln wurde die semi-professionelle Spielklasse jetzt in gleich sieben Gruppen eingeteilt, nach Hin- und Rückrunde sind außerdem Aufstiegs- und Abstiegsrunden vorgesehen. Grund dafür sind die coronabedingten Abbrüche der vergangenen beiden Spielzeiten sowie die Tatsache, dass es in dieser Zeit keine Absteiger, aber sehr wohl Aufsteiger gab. Der Starttermin ist für das letzte August- oder erste Septemberwochenende geplant. „Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber auch interessant“, sagt Opladens Trainer Fabrice Voigt.

Info Derbys, Sauerland-Trips und zwei Reserve-Teams Einteilung Folgende Mannschaften gehören kommende Spielzeit der Staffel D in der zum ersten Mal siebengleisigen Dritten Handball-Liga an: Bergische Panther, ESG Gensungen/Felsberg, GSV Eintracht Baunatal, HSG Krefeld, Leichlinger TV, Longericher SC, SG Menden Sauerland Wölfe, SG Schalksmühle-Halver Dragons, TuS 82 Opladen, TuS Volmetal, TuSem Essen II und VfL Gummersbach II.

Sein Team trifft wie das der Leichlinger in der zwölf Mannschaften starken Staffel D unter anderem auf lokale Rivalen wie die Bergischen Panther, die HSG Krefeld oder den Longericher SC. Es sind mit der ESG Gensungen/Felsberg und dem GSV Eintracht Baunatal aber auch zwei Nordhessen sowie mit der SG Menden Sauerland Wölfe, der SG Schalksmühle-Halver Dragons und dem TuS Volmetal drei Teams aus dem Sauerland dabei. Zudem mischen zwei Zweitliga-Reserven mit. Die Fahrtdauer für Opladen und Leichlingen hält sich in Summe in Grenzen, nur zwei Auswärtstouren überschreiten die 100-Kilometer-Marke. „Grundsätzlich finde ich die Konstellation nicht so verkehrt“, findet Voigt.

Allerdings wird der anvisierte Klassenerhalt sowohl für Opladen als auch für den LTV wohl schwieriger als ohnehin schon. Der Modus schreibt vor, dass knapp die Hälfte aller Teams (insgesamt 40, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 11 bzw. 12 jeder Staffel) nach dem Ausspielen der Vorrunde in eine Abstiegsrunde müssen, die wiederum in sieben Gruppen ausgespielt wird. Nur die ersten zwei Teams jeder Gruppe halten die Klasse, insgesamt steigen 26 der 82 Drittligisten am Ende der Saison ab. Also fast jedes dritte Team. „Jedes Spiel ist ein Endspiel für uns“, sagt Voigt.