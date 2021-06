Leichtathletik : Talente des TSV holen in Koblenz drei Titel

Leverkusen Die Nachwuchsathleten des TSV Bayer 04 Leverkusen haben insgesamt zehn Medaillen bei der U23-DM in Koblenz gewonnen. Für die Para-Sportler ging es beim „Heimspiel“ im Stadion Manfort um Rekorde.

Am letzten Juni-Wochenende waren auch die Parasportler und Nachwuchsathleten des TSV Bayer 04 noch einmal voll gefordert. Während bei der zweiten Auflage des „Para-Heimspiels“ im Stadion Manfort einmal mehr Rekorde aufgestellt wurden, waren 26 Talente aus Leverkusen bei den Deutschen U23-Meisterschaften in Koblenz aktiv. Ein Überblick.

Bei guten äußeren Bedingungen präsentierten sich die Para-Athleten des TSV im letzten Qualifikationssportfest vor den Paralympics in Tokio (24. August bis 5. September) in starker Verfassung. Allen voran Johannes Floors machte auf sich aufmerksam. Der Lokalmatador gewann den 200-Meter-Sprint in Weltrekordzeit (21,04 Sekunden). Der von Karl-Heinz Düe trainierte Athlet sah trotzdem noch Optimierungsbedarf – vor allem beim Start. „Die ersten 40 Meter waren nicht gut“, sagte Floors und fügte hinzu: „Aber dann habe ich einfach nicht mehr aufgehört, zu laufen. Die Zeit ist natürlich geil.“

Bei den Frauen siegte die gehörlose Delia Gaede in 25,98 Sekunden. Hinter ihr setzte sich die Leverkusenerin Irmgard Bensusan im direkten Duell gegen die Niederländerin Marlene von Gansewinkel durch und untermauerte ihre hervorragende Form auf ihrer Paradestrecke über 200 Meter. Über die 100 Meter sprintete Bensusan derweil in 12,84 Sekunden auf den dritten Platz in der Startklasse T64. Van Gansewinkel (12,80 Sekunden) und Fleur Jong (12,83) hatten knapp die Nase vorn. Der ehemalige Leverkusener Felix Streng, der seit diesem Jahr für das Sprintteam Wetzlar antritt, behielt bei den Männern die Oberhand und lief in 10,72 Sekunden allen davon. Zweiter wurde sein Ex-Vereinskollege Floors in 10,91 Sekunden.