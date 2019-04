Handball-Nordrheinliga : TuS 82 Opladen geht ins Fernduell um Platz drei

Opladen Im Endspurt der Nordrheinliga geht es für die Handballer aus Opladen um einen gelungenen Abschluss der Spielzeit.

Im Fernduell mit der Bundesliga-Reserve von TuSEM Essen wollen sich die Handballer des TuS 82 Opladen behaupten und am Ende auf dem dritten Tabellenplatz in der Nordrheinliga über die Ziellinie kommen. Derzeit liegen beide Teams mit 31:17-Punkten gleichauf. „Das wäre ein toller Saisonabschluss. Allerdings warten noch richtig schwere Aufgaben auf uns“, betont Trainer Fabrice Voigt. Den Anfang macht am Samstag (19.30 Uhr) die Begegnung beim Tabellenachten TV Aldekerk, danach geht es noch zum Sechsten TSV Bonn rrh. Und in Anbetracht der immer wieder schwankenden Auswärtsleistungen in dieser Saison bleibt abzuwarten, wie das Team die Herausforderungen annehmen wird. „Wir haben über die Ostertage ein paar Tage freigemacht. Das hat allen sichtlich gut getan. Jetzt wollen wir mit viel Elan in den Saisonendspurt gehen“, sagt der Coach.