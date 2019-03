Opladen Mit zehn Treffern wirft der Spieler des Handball-Nordrheinligisten aus Opladen sein Team zum 33:25-Erfolg gegen BTB Aachen.

Revanche geglückt und den zweiten Tabellenplatz behauptet – so lässt sich das Wochenende für die Handballer des TuS 82 Opladen zusammenfassen. Der Nordrheinligist setzte sich klar mit 33:25 (19:11) gegen den Tabellensiebten BTB Aachen durch und revanchierte sich damit für das 23:27 im Hinspiel. „Das war einmal mehr eine tolle Mannschaftsleistung. Alle Spieler haben sich richtig gut eingebracht und auch in der Höhe geht der Erfolg absolut in Ordnung“, sagte Trainer Fabrice Voigt.