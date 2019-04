Vorentscheidung gegen Buxtehude : Elfen wollen aus ihren Fehlern lernen

Leverkusen Nach der deutlichen Niederlage in Bensheim ist ein Sieg von Bayers Bundesliga-Handballerinnen gegen den Buxtehuder SV Pflicht, will das Team von Trainer Robert Nijdam erstmals seit 2015 wieder international spielen.

Robert Nijdam konzentriert sich gerne auf das Hier und Jetzt. Statt sich mit irgendwelchen Hochrechnungen zu beschäftigen, legt der Trainer von Bayers Bundesliga-Handballerinnen den Fokus stets komplett auf die nächste Aufgabe. Doch dieses Mal kann er das Thema Europapokal-Qualifikation nicht ganz ausblenden. Denn am Sonntag steht in der Ostermann-Arena im Dreikampf um Platz vier das letzte Duell mit einem direkten Konkurrenten auf dem Programm.

Der Fünfte Leverkusen empfängt den Vierten Buxtehude (Anwurf: 16 Uhr). Bei aktuell zwei Punkten Rückstand auf die Gäste muss nun dringend ein Sieg her, soll die Hoffnung auf die Rückkehr ins internationale Geschäft am Leben erhalten werden. Dies ist wohl die letzte wirklich gute Gelegenheit, den Vorsprung der Hansestädterinnen noch wettzumachen – bei anschließend nur noch drei ausstehenden Spieltagen.

Viel lieber will der Elfen-Coach wieder eine ähnlich beeindruckende Leistung wie unlängst beim Heimsieg gegen den Dritten Metzingen. Da passte noch all das, woran es nun in Bensheim haperte. Eine überragende Abwehr vor einer Nele Kurzke in Weltklasse-Form, reichlich Spielfreude und viele starke Offensivaktionen ergänzten sich mit Teamgeist und Moral zu einem an diesem Tag nicht zu bezwingenden Kollektiv. „Da konnte man mal sehen, welch einen tollen Handball wir spielen können“, sagte Nijdam seinerzeit – und hofft nun auf eine Wiederholung.