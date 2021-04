Handball, Frauen-Nachwuchsbundesliga : Junior-Elfen legen Grundstein für Einzug ins Viertelfinale

Leverkusen Der Nachwuchs der Elfen zeigt sich trotz der langen Spielpause in guter Form und lässt dem TV Aldekerk im Achtelfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft keine Chance.

„Wir haben in der Abwehr einige Male zu passiv agiert. Daran wollen wir fürs Rückspiel noch arbeiten“, kündigte Hermes an. Besonders beeindruckend war aber die Tatsache, dass die Leverkusenerinnen auch in den Schlussminuten konzentriert blieben und das Ergebnis noch einmal in die Höhe schraubten. Beim Stand von 34:22 legte das nach wie vor hungrige Team einen starken Endspurt hin und erzielte die letzten fünf Treffer.