Basketball, 2. Liga (Play-offs) : Giants planen ihren nächsten Coup

Leverkusen Im dritten von sechs Play-off-Spielen in der ProA treffen die Basketballer aus Leverkusen in den Rostock Seawolves auf den Erstplatzierten der regulären Saison.

Die Bayer Giants sind so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der ProA. Die Leverkusener Basketballer haben von ihren jüngsten elf Partien zehn gewonnen – inklusive der beiden Play-off-Duelle bei den Artland Dragons und gegen Science City Jena. Und sie hatten dabei keineswegs das Glück des Tüchtigen, sondern boten überragende Leistungen. Sollte die Mannschaft daran gegen die Rostock Seawolves anknüpfen, avanciert sie quasi aus dem Nichts zum Anwärter um den sportlichen Aufstieg. Das dritte der sechs Play-off-Spiele steigt am Freitag ab 18 Uhr in der Ostermann-Arena.

Eigentlich hätten die Giants um 19.30 Uhr begonnen, doch die Begegnung wurde wie schon die am Dienstag um 90 Minuten nach vorne gelegt, um keine Probleme mit der ab 21 Uhr geltenden Ausgangssperre in Leverkusen zu bekommen. Dass auch gegen die Rostocker, von denen eigentlich ein Zweikampf mit Jena um den Auftieg erwartet wird, etwas für die Giants drin ist, liegt auf der Hand. Zum einen spielten die Leverkusener am Dienstag beim 99:84 gegen die Jenaer in schier unfassbarer Form, zum anderen haben sie zu Hause in dieser Saison 14 Siege und erst eine Niederlage auf dem Konto.