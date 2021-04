Volleyballerinnen, 2. Liga : Volleyballerinnen freuen sich auf ihre Siegerehrung

Leverkusen Zum Abschluss einer rundum gelungenen Saison in der zweiten Liga geht es am Samstag gegen Borken. Ob der TSV Bayer den sportlich erreichten Aufstieg wahrnimmt, ist weiterhin offen.

Ob der TSV Bayer 04 auch sein letztes Zweitliga-Spiel der Saison gewinnt, wird eigentlich nur eine Randnotiz sein. Denn die Volleyballerinnen stehen bereits seit rund einem Monat als souveräner Sieger der Nordgruppe fest und genießen damit das Aufstiegsrecht ins Oberhaus. Dafür wird die Mannschaft im Anschluss an das Duell am Samstag gegen die Volleys Borken (16 Uhr, Ostermann-Arena) geehrt. Ob es danach für sie tatsächlich in die Bundesliga geht, ist nach wie vor offen.