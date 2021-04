Weiterkommen ist jetzt quasi utopisch : A-Juniorinnen des TV Aldekerk gehen zum Auftakt leer aus

Der TV Aldekerk – hier Pam Korsten (am Ball) – lag schon zur Pause deutlich in Rückstand. Foto: Heinz Spütz

Kerken In der Zwischenrunde zur Deutschen Handball-Meisterschaft verliert das Team das Heimspiel gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen mit 22:39. Schon nach der ersten Halbzeit ist die Partie vorentschieden.

Die Zahl von mehr als 500 Interessierten, die an den heimischen Computern die Liveübertragung verfolgten, unterstreicht, dass es in normalen Zeiten wohl eine tolle Kulisse in der Vogteihalle gegeben hätte. So aber war es, abgesehen von den Teams, Offiziellen und einer Handvoll Ordner recht ruhig, als die Mannschaften engagiert das Spiel aufnahmen.