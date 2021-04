Fußball, Frauen-Bundesliga : Feifel bleibt und blickt auf Essen

Leverkusen Der Trainer von Bayers Fußballerinnen hat seinen Vertrag beim Werksklub bis 2023 verlängert. Am Freitag empfängt er mit seinem Team die SGS Essen.

Die starke Saison von Bayers Bundesliga-Fußballerinnen freut nicht nur Trainer Achim Feifel, sondern auch die Verantwortlichen im Klub. Deshalb verlängerten sie den auslaufenden Vertrag mit dem 56-jährigen Fußballlehrer unter der Woche um drei Jahre. Wie es die Art des bescheidenen Diplom-Sportpädagogen ist, spricht er deutlich lieber über die nächsten Aufgaben seines Teams als über sich selbst. Für die haben sich Feifel und seine Schützlinge nach der überraschenden Niederlage in Bremen viel vorgenommen. Schließlich wartet auf die Leverkusenerinnen am Freitag (19.15 Uhr) einmal mehr ein TV-Spiel – und mit der SGS Essen eines der drei Teams, die den Leverkusenerinnen Platz fünf gerne noch abluchsen würden.

„Deshalb müssen wir jetzt auch nicht die Köpfe hängen lassen. Ein solches Spiel musste irgendwann fast zwangsläufig kommen“, räumt er ein. Womöglich sei es auch eine Niederlage zur rechten Zeit. Feifels Mantra lautete schon zuvor stets: „Wir sind noch lange nicht so weit, wie einige nun vielleicht glauben, und müssen uns den Erfolg in jedem Spiel neu erarbeiten.“

Die Spielerinnen sollten sich nach Feifels Vorgabe auf das besinnen, was sie in dieser Saison so stark und erfolgreich gemacht hat: eine gute, griffige, giftige Abwehr und aggressives Pressing. „Danach kommt erst einmal lange nichts und erst dann irgendwann das Spiel mit dem Ball. Soweit, den Gegner in Grund und Boden zu spielen, sind wir noch lange nicht.“