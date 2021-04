Basketball, 2. Liga (Play-offs) : U19 der Werkself belohnt sich nicht

Leverkusen Bayer Leverkusens U19 verliert in Unterzahl 2:3 gegen Borussia Dortmund. Das entscheidende Gegentor kassieren die Talente des Werksklubs erst in der Nachspielzeit.

Die U19 der Werkself trat am Kurtekotten zum Testspiel gegen die Talente von Borussia Dortmund an. In einer intensiven Partie hielten die Bayer-Talente, die eine komplette Halbzeit in Unterzahl spielen mussten, lange gut mit, kassierten aber in der Nachspielzeit das entscheidende Gegentor zur 2:3-Niederlage. Das Nachwuchsteam des BVB zählt zu den besten Jugendmannschaften in Deutschland und führte die Tabelle der Bundesliga-West souverän an – bis zur Unterbrechung Ende Oktober. In vier Spielen fuhr das Team von Trainer Mike Tullberg vier Siege mit einer Tordifferenz von 16:2 ein. Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko erzielte dabei gleich zehn Tore und war auf dem Weg, die nächsten Rekordmarken im Nachwuchsbereich aufzustellen.