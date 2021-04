„Wir freuen uns riesig darauf“ :  TV Aldekerk: Jugend-Bundesliga startet für A-Juniorinnen mit der Zwischenrunde

Aldekerk An diesem Sonntag sind die Handballerinnen nach langer Zeit wieder gefordert. Das Team von Trainer René Baude empfängt den Bundesliga-Nachwuchs des TSV Bayer 04 Leverkusen. Zuschauer in der Vogteihalle sind nicht erlaubt, es wird aber eine Live-Übertragung geben.

„Wir freuen uns erst einmal riesig darauf, dass wir noch wenigstens zwei Spiele auf Wettkampf-Niveau machen können“, sagt Trainer René Baude, der sich mit seiner Mannschaft seit Mitte März wieder im Training befindet und sein Team auf den Neustart vorbereitet. „Mit Leverkusen haben wir natürlich einen sehr starken Gegner bekommen“, fügt er mit Blick auf die ständige Endrunden-Teilnahme der Gäste in den vergangenen Jahren mit mehreren gewonnenen Titeln hinzu. „Auch die Ergebnisse in der Vorrunde lassen sich sehen, aber wir werden das Achtelfinale annehmen und uns so teuer wie möglich verkaufen.“

In jedem Fall wird es darum gehen, das Spiel möglichst offen zu halten, denn die endgültige Entscheidung über das Weiterkommen wird ohnehin erst in der Addition von Hin- und Rückspiel, das am kommenden Sonntag in Leverkusen stattfindet, fallen. Seine Mannschaft ist zumindest bis in die Haarspitzen motiviert und heiß auf das Spiel. Ergebnisse der vorigen Jahre und der Vorrunde interessieren dann nicht mehr. Da geht es nur darum, wer die Pause am besten weggesteckt und wieder in den Kampfmodus gefunden hat. Neben den Teams und Schiedsrichtern werden sich nur Leute in der Halle aufhalten, die für die Spieldurchführung zwingend erforderlich sind, Eltern und Fans müssen wegen eines strengen Hygiene- und Sicherheitskonzepts draußen bleiben.