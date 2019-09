Sieg mit zwei Toren Vorsprung : Elfen erobern in Buxtehude die „Hölle-Nord“

Leverkusen Eine Woche vor dem Duell mit Meister Bietigheim haben die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen einen eindrucksvollen Auswärtssieg gefeiert. Beim Buxtehuder SV setzte sich die von Robert Nijdam trainierte Mannschaft knapp, aber verdient mit 24:22 durch.

Mit der Schlusssirene übernahmen Bayers Bundesliga-Handballerinnen akustisch die sonst für ihre packende Stimmung bekannte „Hölle-Nord“ in Buxtehude. Die lautstarke Unterstützung der Heimfans während der Partie ging nahtlos über in die stimmgewaltige Feier der Elfen. „Auswärtssieg, Auswärtssieg“, hallte es durch die Spielstätte. Die Spielerinnen des TSV hatten allen Grund, vergnügt im Kreis hüpfend ihre Freude in die Welt hinaus zu schreien. Denn mit dem 24:22 (11:12) beim Buxtehuder SV hatten sie soeben ein packendes Duell knapp für sich entschieden.

Mühe hatten seine Elfen insbesondere in der ersten Halbzeit. In den 30 Minuten bis zur Pause zählte Nijdam gleich acht technische Fehler und zwölf vergebene Würfe. An diesen Zahlen machte er auch fest, dass der Erfolg am Ende glücklich ausgefallen ist. „Das sind 20 nicht genutzte Angriffe. Und es ist viel Arbeit, diese verpassten Chancen wieder gutzumachen“, betonte der Trainer.