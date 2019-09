Fußball-A-Liga : Kreisligisten treffen aus allen Lagen

Rhein-Wupper Hinter den Fußball-Kreisligisten aus der Region liegt ein torreiches Wochenende: Allein in fünf Spielen fallen 43 Treffer. Der SSV Lützenkirchen und Bergfried Leverkusen feiern jeweils Derbysiege gegen den VfL Witzhelden und SVS II.

BV Bergisch Neukirchen – Tuspo Richrath 5:8 (2:4). Die ersten 20 Minuten gehörten nur den Richrathern, die in diesem Zeitraum drei Tore erzielten. Muhammed Saidy Khan (22.) und Tim Reckzügel (35.) verkürzten für den BVBN, der jedoch mit dem Pausenpfiff den vierten Gegentreffer kassierte. Michael Mollek (48.) erzielte das 3:4, doch nur kurze Zeit später waren wieder die Gäste an der Reihe. Als in der 69. Minute das 3:6 fiel, war das Spitzenspiel vorzeitig entschieden. Mollek mit einem verwandelten Strafstoß (73.) und Sven Weser (75.) brachten mit ihren Treffern die Hoffnung zurück, doch in der Nachspielzeit klingelte es noch zwei Mal im Neukirchener Tor. Für die von Michael Czok trainierte Mannschaft bedeutete das 5:8 die zweite Saisonniederlage.

Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – SV Bergfried Leverkusen 2:5 (1:1). Bis eine Viertelstunde vor dem Abpfiff verlief das Nachbarschaftsduell ausgeglichen: Beide Teams setzten in der Offensive die Akzente. Bergfried-Trainer Michael Opitz bewies in der Schlussphase durch die Hereinnahme von Joker Matthias Urban ein „goldenes Händchen“. Nur wenige Momente nach seiner Einwechslung erzielte Urban den Treffer zum 3:2 für die Gäste, kurz darauf bereitete er das 4:2 durch Kevin Sivakumar mustergültig vor. In der letzten Spielminute setzte Rene Rekus den Schlusspunkt für Bergfried. „Sicherlich hatten wir in Halbzeit eins auch Glück und einige knifflige Momente überstehen müssen. Am Ende geht der Sieg aber auch in der Höhe in Ordnung“, sagte SVB-Coach Opitz.