Pleite in Buxtehude: Elfen verlieren zum Jahresabschluss

Pleite in Buxtehude

Auch Amelie Bergers drei Tore konnten an der Niederlage im Norden nichts ändern. Foto: IMAGO

Leverkusen 2018 endet für die Bundesliga-Handballerinnen mit einer 24:29-Niederlage beim Buxtehuder SV.

Das hatten sich Bayers Handballerinnen zweifellos anders vorgestellt. Von der letzten Dienstreise des Jahres 2018 kehrten die Elfen mit leeren Händen an den Rhein zurück. Die Enttäuschung umso größer machte die Tatsache, dass das Team von Trainer Robert Nijdam bei der 24:29 (15:12)-Pleite in Buxtehude zur Halbzeit führte und sich entsprechend lange Zeit auf der Siegerstraße wähnte. „Leider haben wir uns nach der tollen ersten Hälfte nicht belohnt. Das ist schade und ärgerlich“, betonte der merklich enttäuschte Coach der Rheinländerinnen.

Wenn der ehrgeizige Niederländer ein Lehrvideo zusammenstellen möchte für die Schlüssel zum Erfolg und die Gründe für Misserfolg, dann taugen die 60 Minuten in der Hansestadt vor den Toren von Hamburg für beide Seiten. Denn was seine jungen Schützlinge zunächst lehrbuchhaft umsetzten, funktionierte schon kurz nach dem Seitenwechsel nicht mehr. Aber Nijdam gab sich durchaus selbstkritisch und suchte die Gründe für die Niederlage auch bei sich. „Ich habe vielleicht etwas zu hektisch durchgewechselt und dem Team damit nicht geholfen“, räumte er ein. Das wolle er sich ganz in Ruhe noch einmal anschauen und analysieren.