2:1-Erfolg beim FCB : Fußballerinnen gelingt in München die Überraschung

Fußballerinnen gelingt in München die Überraschung

Leverkusen Die Fußballerinnen von Bayer 04 haben mit ihrem 2:1-Triumph beim Starensemble des FC Bayern für die größte Überraschung des Spieltags in der Frauenfußball-Bundesliga gesorgt. Henrietta Csiszár und Milena Nikolic erzielten die Tore.

Das war Balsam auf die vor einem Jahr noch an gleicher Stelle geschundenen Leverkusener Seelen. Bayers Fußballerinnen gelang im Stadion an der Grünwalder Straße die bisher größte Überraschung der noch jungen Bundesliga-Saison. Das Team von Trainer Achim Feifel siegte beim Vizemeister, Titelkandidaten und Starensemble FC Bayern München mit 2:1 (2:1). Vergangene Saison setzte es in zwei Spielen gegen München noch 18 Gegentreffer. „Umso mehr freut mich dieser Erfolg für das Team und für jede einzelne Spielerin. Das haben wir uns wirklich verdient“, sagte Leverkusens Coach.