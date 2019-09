Auftaktsieg bei der HSG Siebengebirge : Handballer des TuS 82 genießen den Moment

Opladen Die Opladener Handballer gewinnen in der Regionalliga-Nordrhein mit 30:22 bei der HSG Siebengebirge. Trainer Fabrice Voigt ist stolz auf sein Team.

Die Handballer des TuS 82 Opladen sind mit einem Erfolgserlebnis gestartet. Zum Auftakt der Saison in der Regionalliga-Nordrhein gewann das Team von Trainer Fabrice Voigt mit 30:22 bei der HSG Siebengebirge. War das schon eine Kampfansage an den Rest der Liga? „Diese Aussage wäre nach dem ersten Spieltag wohl etwas verfrüht“, sagte Coach Voigt. „Aber es ist eine schöne Momentaufnahme, die wir gerne mitnehmen. Die Jungs haben sich für ihre harte Arbeit belohnt.“

Etwa 500 Zuschauer feuerten die HSG am Samstagabend an und wollten so Euphorie bei ihrer Mannschaft entfachen. Diese erstickten die Opladener allerdings im Keim. In der Deckung standen die Gäste mit Hendrik Rachow, Jan Jagieniak und Aaron Ellmann so kompakt, dass die Mannschaft immer wieder ins Tempospiel kam und sich schnell einen 6:2-Vorsprung erarbeitete. Auch mit der Torhüterleistung von Michael Strock, der letztlich 13 Paraden auf seinem Konto hatte, durfte der Trainer sehr zufrieden sein.