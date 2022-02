Fußball, Landesliga : Müller will beim SVS nur wenig ändern

Müller will beim SVS nur wenig ändern

Schlebuschs neuer Trainer Marcel Müller (r.) diskutiert am Spielfeldrand mit seinem „Co“ Nico Hartl. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der neue Coach des Fußball-Landesligisten SV Schlebusch, Marcel Müller, ist mit dem Start der Vorbereitung zufrieden. Ein Winterzugang aus Leichlingen sticht besonders hervor.

Gegen den Oberligisten 1. FC Monheim zeigten die klassentieferen Schlebuscher eine ordentliche Vorstellung und erkämpften sich ein torloses Remis. Nach dem Seitenwechsel hatte die Müller-Elf sogar Chancen, in Führung zu gehen. Im zweiten Test gegen den Bezirksliga-Tabellenführer Neukirchen-Seelscheid, platzte dann im Angriff der Knoten. 7:4 (3:1) siegten die Gastgeber. Müller sah dabei eine herausragende Offensivleistung seines Teams, das in der Verteidigung jedoch Schwächen offenbarte. Für die Tore sorgten Joschua Hauschke (2), Marcel Schulz, Nedim Basic, Max Spieker, Mustafa Uzun und Justin Prensena. Vor allem der in der Winterpause aus Leichlingen verpflichtete Spieker hinterließ bei seinen ersten Auftritten einen überaus positiven Eindruck und empfahl sich für weitere Einsätze.