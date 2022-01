Fußball-Testspiele : 1:5 – Kräfte des SV Budberg lassen nach

Kevin Carrion Torrejon traf gegen Buchholz den Pfosten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Das Team von Trainer Tim Wilke kassierte in Biemenhorst eine deutliche Niederlage. Tags zuvor hatte die Mannschaft durch ein spätes Elfmetertor Viktoria Buchholz mit 1:0 bezwungen.

Der SV Budberg hat am vergangenen Wochenende den ersten Block der Winter-Vorbereitung mit zwei Testspielen abgeschlossen. Am Samstag besiegte die Mannschaft von Tim Wilke im Duell zweier Bezirksligisten Viktoria Buchholz mit 1:0 (0:0). Ole Egging verwandelte in der 88. Spielminute einen Foulelfmeter und sorgte in einem hochintensiven Spiel für die späte Entscheidung. Kevin Carrion Torrejon war zuvor am Pfosten gescheitert.

„Es war sehr viel Feuer drin. Wir haben nur eine Torchance zugelassen und den Gegner insgesamt gut eingeschnürt“, lobte der Trainer den läuferisch starken Auftritt seiner Elf.

Weniger als 24 Stunden später traten die Budberger beim Bocholter Bezirksligisten SV Biemenhorst an – und verloren mit 1:5 (1:1). André Rieger schoss die Gäste zunächst in Front. Das Wilke-Team kam gut in die Partie, ehe sich nach drei intensiven Wochen die Müdigkeit bemerkbar machte. Unmittelbar vor und nach der Pause schlugen die Gastgeber zweimal zu. In der Schlussviertelstunde fielen die Tore drei, vier und fünf.