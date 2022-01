Basketball, 2. Liga : Giants behalten gegen Knights die Nerven

Leverkusen Die ProA-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen sehen gegen die Kirchheim Knights schon wie die Verlierer aus, gewinnen aber nach Verlängerung.

607 Zuschauer hält es in Ostermann-Arena nicht mehr auf ihren Sitzen. Es ist so laut wie zuletzt wohl vor der Pandemie, als die letzten Sekunden der Verlängerung zwischen den Bayer Giants und den Kirchheim Knights herunterticken. Die sichtlich beeindruckten Gäste bringen den Ball nicht in acht Sekunden aus der eigenen Hälfte. Die Leverkusener fahren ihren letzten Angriff, Quentin Goodin zieht ein Foul und versenkt die Freiwürfe zum 102:99. Wenig später liegen sich die Gastgeber in den Armen.