Handball, 3. Liga : TuS 82 Opladen unterliegt der HSG Krefeld im Spitzenspiel

Jan Jagieniak (r.) und Opladen mussten sich der mit seinem Bruder Lars Jagieniak angetretenen HSG geschlagen geben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Gäste aus Krefeld erweisen sich für den Handball-Drittligisten als zu hohe Hürde. 29:33 (14:17) heißt es am Ende eines kämpferischen Auftritts.

Es war angerichtet für den TuS 82 Opladen. Die Bielerthalle war bis zur Grenze des derzeit Möglichen gefüllt: 297 Zuschauer erwarteten ein leidenschaftlich geführtes Drittliga-Topspiel gegen die HSG Krefeld, dessen Sieger als Tabellenführer das Feld verlassen würde. Doch so sehr sich die Gastgeber anstrengten, die erste Niederlage des Jahres zu vermeiden, so stark und abgeklärt präsentierte sich der Favorit. Beim 29:33 (14:17) hielten die Gäste den TuS 82 über die gesamte Spielzeit am langen Arm.

„Es war ein verdienter Sieg für Krefeld“, sagte TuS-Coach Fabrice Voigt. Er war freilich ein wenig enttäuscht. „Wir hatten uns schon Chancen ausgerechnet, und natürlich ist es schade, dass wir es nicht geschafft haben, diese zu nutzen.“ 16 Fehlwürfe hatte seine Mannschaft gegen die Krefelder, die in Sven Bartmann einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten hatten, zu beklagen. Ganz so entscheidend griff das heimische Torhüter-Gespann – Nils Thorben beziehungsweise Jascha Schmidt – nicht in die Partie ein. So blieb Oliver Dasburgs 1:0 die einzige Opladener Führung der Partie.

Konsequent erarbeiteten sich die Gäste, angeführt vom langjährigen Zweitliga-Spielmacher Merten Krings, einen Vorsprung, den die Hausherren zwar immer wieder verkürzten, aber nie egalisieren konnten. Hatte Maurice Meurer gerade auf 9:10 gestellt, verpasste der Gegner vom Niederrhein dem TuS 82 mit zwei schnellen Toren den nächsten Nackenschlag. Die größte Chance auf den erneuten Ausgleich hatten die Leverkusener unmittelbar nach der Pause, als Birger Dittmer beim Stand von 16:17 nur den Pfosten traf.

Die Opladener ließen sich davon zwar nicht aus dem Konzept bringen, näher kamen die Gastgeber allerdings nie wieder an die Krefelder heran. Die spielten das Duell mit aller Souveränität zu Ende und unterstrichen damit auch, dass sie es ernst meinen mit dem möglichen Aufstieg in die Zweite Liga. „Die Stimmung in der Bielerthalle war fantastisch. Wenn wir aber in der zweiten Hälfte ein Mal ausgeglichen hätten oder sogar in Führung gegangen wären, wäre der Funke noch mehr übergesprungen“, ist sich Voigt sicher. „Die Krefelder haben das verhindert. Da müssen wir auch anerkennen, wie gut sie sind.“

Der Opladener Traum von der Spitze ist damit vorerst ausgeträumt, wenn auch noch nicht völlig begraben. Da die SGSH Dragons mit 28:26 gegen Longerich die Oberhand behielten, rutschte das Voigt-Team auf den dritten Platz ab. Der Klassenerhalt bleibt das Hauptziel der Opladener. Um das zu erreichen, fehlt zwar weiterhin ein Punkt, doch dabei dürfte es sich angesichts der bislang starken Saison nur noch um eine Formalie handeln.