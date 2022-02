Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen zeigen sich fit für die Rückrunde

Leverkusen Im letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres am Samstag bei der SGS Essen haben die Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen den Zweitliga-Primus SV Meppen mit 5:1 (4:1) besiegt.

Für diese Art der feineren Standortbestimmung war das Duell eine Woche vor dem Spiel in Essen gedacht. „Es war ein guter Test mit guten Erkenntnissen, vor allem auch was die individuelle Entwicklung der Spielerinnen angeht“, lautete das Fazit des Fußballlehrers. Neben den Kritikpunkten habe er auch Erfreuliches gesehen – was überwiegend in der deutlich stärkeren ersten Hälfte der Fall gewesen sein dürfte.