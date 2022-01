Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ hofft auf gelungene Probe für das Spitzenspiel

Opladen Die Niederlage zuletzt in Rotenburg hat die bislang erfolgsverwöhnten Zweitliga-Basketballerinnen aus Opladen aus dem Tritt gebracht. Trainerin Grit Schneider ist zuversichtlich, dass die Pleite ein einmaliger Ausrutscher war.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – Bender Baskets Grünberg (Frauen). Nach der überraschenden Niederlage in Rotenburg bei den BG 89 Hurricanes geht es für die Opladener Basketballerinnen nun um den Start einer neuen Serie. Am Sonntag (16.30 Uhr) empfängt das Team von Trainerin Grit Schneider den Vorletzten aus dem hessischen Grünberg. „Wir wollen unbedingt die nächsten Punkte auf unser Konto holen – und wir wissen, in welchen Bereichen wir uns gegenüber der Vorwoche steigern müssen“, erklärt Schneider.

Die Bender Baskets stehen in dieser Saison tief im Tabellenkeller. Um den Trend zu stoppen, haben sie in der Winterpause personell nachgelegt. Unter anderem reaktivierte Grünberg die erfahrene Isabell Meinhardt und holte eine finnische Nachwuchsspielerin. „Wir tun gut daran, diesen Gegner absolut ernst zu nehmen und mit höchster Konzentration an den Start zu gehen“, betont Schneider. Laut Schneider habe man den jüngsten Misserfolg intensiv aufgearbeitet und im Training an den nötigen Stellschrauben gedreht. In personeller Hinsicht gibt es zudem durch die Rückkehr von Nika Carstens eine weitere Alternative. „Wir freuen uns auf ein Heimspiel und wollen diese Begegnung nutzen, um wieder in die Spur zu finden“, sagt die Trainerin. Denn eine Woche später kommt es zum Topduell mit Eintracht Braunschweig. Im Hinspiel musste Opladen die erste Saisonniederlage hinnehmen.