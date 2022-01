Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ hat mit den Baskets Grünberg nur wenig Mühe

Leverkusen Gute Wurfquoten und ein ungefährdeter 64:43-Erfolg gegen die Bender Baskets Grünberg – Trainerin Grit Schneider war mit dem Auftritt der Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen sehr zufrieden.

Am Sonntag (16.30 Uhr) steht für das BBZ-Team mit der Partie gegen Braunschweig eine der größten Herausforderung der restlichen Saison an. Im Hinspiel unterlagen die Opladenerinnen bei der Eintracht. Doch überraschend gingen die Braunschweigerinnen an diesem Wochenende im Verfolgerduell gegen die ChemCats Chemnitz mit 59:65 leer aus und kämpfen somit um den Anschluss an die vordersten Ränge. „Deswegen haben sie in der Begegnung eigentlich den größeren Druck und wir können uns ganz in Ruhe auf uns konzentrieren“, betonte Schneider.