Volleyball, 2. Liga : TSV feiert lang ersehnten 3:0-Sieg

Leverkusen Gegen den VfL Oythe präsentieren sich die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer klar überlegen. Mit der Leistung des Teams bin ich 100-prozentig zufrieden“, sagt Trainer Tigin Yaglioglu.

Es war eine Weile her, dass die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen zuletzt ein Zweitliga-Spiel mit 3:0 gewonnen hatten. Am 13. November bejubelten die Farbenstädterinnen in Hamburg einen Erfolg nach drei Sätzen. Acht umkämpfte Partien später schaffte das Team von Trainer Tigin Yaglioglu erneut das bestmögliche Ergebnis. Im Heimspiel gegen den VfL Oythe hatte der TSV beim 25:16, 25:20 und 25:19 kaum Mühe.