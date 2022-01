Fußball : TSV Wachtendonk-Wankum testet jungen Japaner

Aktuell noch Torjäger, künftig Trainer: Markus Müller traf beim 4:0-Sieg des TSV Wachtendonk-Wankum in Vorst doppelt. Foto: Norbert Prümen

Kreis Kleve Gastspieler Joshi Nomura überzeugt beim 4:0 des Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum beim Bezirksligisten SV Vorst als Torschütze und Vorbereiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans und Per Feldberg

Thomas Geist, neuer Trainer des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter, sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg. Eine Woche nach der 1:2-Niederlage gegen den Bezirksliga-Titelaspiranten Viktoria Goch setzte sich der Gastgeber am Sonntag mit 3:0 (2:0) gegen den Bezirksliga-Abstiegskandidaten TSV Weeze durch. Wobei Ergebnisse in der Vorbereitung für den erfahrenen Coach ohnehin keine große Rolle spielen. „Wir haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Die Spieler haben sich deutlich besser und mehr bewegt, wir hatten sehr viel Ballbesitz. Und auch die Positionen wurden gut besetzt“, so Geist, der sich außerdem erfreut über die Einstellung des Teams zeigte.

Auch sein Gegenüber war mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden. „Das war unser erstes Vorbereitungsspiel. Wir hatten nur zwölf Feldspieler. Unter diesen Umständen bin ich sehr zufrieden“, sagte Weezes neuer Trainer Marcel Kempkes. „Gegen einen Landesligisten war das schon einmal in Ordnung. Und allmählich kehren unsere Langzeitverletzten ins Mannschaftstraining zurück.“ Die Treffer für die Gastgeber erzielten Jonas Vengels (19.) sowie Peter Mayr (31.) und Jan Steinkusch (63.), die jeweils vom Elfmeterpunkt aus erfolgreich waren.

Zum Abschluss seiner ersten Trainingswoche absolvierte der Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum gleich zwei Testspiele. Am Freitagabend war die Mannschaft um Trainer Guido Contrino beim Bezirksligisten SV Vorst zu Gast. Mit dabei war Gastspieler Joshi Nomura, der nach 20 Minuten den Führungstreffer erzielte. Auch am zweiten Treffer (40.) war der japanische Offensivakteur beteiligt. Er spielte Gerrit van Dinther frei, dessen Hereingabe Nils Blaszczyk zur 2:0-Pausenführung vollstreckte. In der zweiten Halbzeit blieb der Landesligist, der nicht mit der kompletten Mannschaft antreten konnte, am Drücker. In der Schlussphase stellte Markus Müller seine Torjägerqualitäten unter Beweis. Mit einem Fallrückzieher steuerte er in der 73. Minute zunächst den dritten Wachtendonker Treffer bei, nach einer Ecke köpfte er wenig später zum 4:0-Endstand ein.