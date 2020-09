Basketballer in der Vorbereitung : Leichlinger TV startet Operation Klassenerhalt

Björn Jakob trainiert die Basketballer des Leichlinger TV. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Nach dem Aufstieg in die zweite Basketball-Regionalliga ist die Mannschaft des Leichlinger TV in die Vorbereitung gestartet. In den kommenden Wochen will Coach Björn Jakob vor allem an der Fitness arbeiten.

Ohne einen einzigen Punktverlust ist den Basketballern des Leichlinger TV der Sprung in die zweite Regionalliga geglückt. „Wir sind vollkommen verdient aufgestiegen“, hatte Trainer Björn Jakob bereits vor der Corona-Pause gesagt. Wie in vielen Sportarten wurde die Saison bekanntlich vorzeitig abgebrochen, aber als eine der wenigen Mannschaften hatten die Jakob-Schützlinge zu dem Zeitpunkt den Oberliga-Meistertitel bereits sicher.

Seit der vergangenen Woche bereitet sich die Mannschaft auf die Ende Oktober beginnende Meisterschaftsrunde vor. Zum Start wird der LTV bei der TG Stürzelberg um die ersten Punkte kämpfen. „Für uns geht es von Anfang an nur um den Klassenerhalt. Das wird schwerer denn je“, betont der Coach. Bei zwei Mannschaften mehr in der Liga, einer erhöhten Anzahl an Absteigern und dem späteren Beginn werden die Pausen für alle Teams deutlich geringer, der Druck dafür ungemein größer.

Immerhin kann Jakob auf fast die selbe Besetzung wie im Vorjahr zurückgreifen: Leistungsträger wie Henning Wiesemann und Kai Behrmann sind an Bord geblieben. Einzig Jan-Philipp Berger und Thomas Nesser stehen nur noch im Notfall zur Verfügung, das jeweilige Studium lässt keine permanente Trainingsbeteiligung zu.

Nicht zuletzt deswegen sucht der LTV noch nach neuen Spielern. In den kommenden Wochen werden einige Trainingsgäste erwartet. Zudem überlegt Jakob auch, Akteure aus der zweiten Mannschaft hochzuziehen. „Unser Glück ist, dass wir sehr eingespielt sind. In den kommenden Wochen werden wir stark an der körperlichen Fitness arbeiten, der Feinschliff steht später auf dem Programm.“