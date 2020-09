Kaderplatz gesichert : Equanimeous St. Brown fiebert seinem Comeback entgegen

Leverkusen Der Deutsch-Amerikaner mit Leverkusener Wurzeln hat sich für die NFL-Saison mit den Green Bay Packers viel vorgenommen – vor allem aber mehr Einsatzzeit nach seiner langen Verletzungspause.

Die Vorfreude bei Equanimeous St. Brown ist groß. Am Sonntagabend startet der Deutsch-Amerikaner mit Wurzeln in Leverkusen mit den Green Bay Packers mit einem Auswärtsspiel bei den Minnesota Vikings in die neue Saison der Football-Profi-Liga NFL. Das Spiel im US Bank Stadium in Minneapolis ist seine erste Partie seit der Saisonvorbereitung 2019, in der ihn eine Knöchelverletzung zurückwarf. Er wurde von den Packers auf die Liste der „injured reserved“ gesetzt, wodurch er für die komplette Saison ausfiel.