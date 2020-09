Tischtennis : DJK Holzbüttgen verliert auch das zweite Spiel

Kaarst Der Fastaufsteiger der vergangenen Saison kommt in der Oberliga einfach nicht in Tritt.

Bitterer Auftakt für die DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-NRW-Oberliga. Der Vizemeister der Vorsaison kassierte im zweiten Spiel bereits die zweite Niederlage. Beim TTC Waldniel mussten die Kaarster eine 1:11-Klatsche hinnehmen. „Das war eine klare, harte und verdiente Niederlage gegen einen der Meisterschaftsfavoriten. Wir haben es nicht geschafft, uns gegenüber der bescheidenen Leistung im Ronsdorf-Spiel in der Vorwoche zu steigern. Im negativen Sinne haben wir diese schlechte Leistung sogar noch getoppt. Da muss jeder von uns zwei bis drei Schippen drauf packen“, sagte DJK-Spieler Nicolas Kasper.

Er haderte zudem mit den Spielverhältnissen: „Die Bedingungen waren katastrophal. Die Halle wäre zum Eislaufen besser geeignet gewesen. Es war extrem rutschig.“ Den Ehrenzähler holte Youngster Jarne Weinitschke. Er gewann sein erstes Einzel gegen Leon Viktora mit 12:10 im Entscheidungssatz. Ohne Spitzenspieler Jan Medina blieben Yang Li und Alexander Lübke im Spitzenpaarkreuz (gegen Ara Karakulak und Steffen Potthof) genauso sieglos wie Nicolas Kasper und Thomas Schettki in der Mitte (gegen Guangjian Zhan und Denis Bekir). Auch Lars Münstermann war bei seinem ersten Einsatz in dieser Saison chancenlos und verlor seine beiden Partien gegen Tim Schumacher und Leon Viktora glatt in drei Sätzen. Nicht nur die Höhe der Niederlage war ernüchternd. Auch die Deutlichkeit der einzelnen Partien war frappierend. Acht der elf Niederlagen verliefen sang- und klanglos in drei Sätzen. Lediglich Yang Li (gegen Potthof), Kasper (gegen Bekir) und Lübke (gegen Potthof) schafften es, ihren Gegnern einen Satz abzunehmen.