In Leichlingen und Hitdorf : Kreisligen starten mit Lokalduellen

Es geht wieder los: Die Hitdorfer Justin Prensena und Marlon Beckhoff (l.) freuen sich auf die neue Spielzeit. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper In der Solinger Gruppe treffen zum Auftakt der neuen Saison die Fußballer des SC Leichlingen und des VfL Witzhelden aufeinander. Zu einem Derby kommt es auch in der Kreisliga Köln: Der SC Hitdorf empfängt den SV Bergfried.

Nach fast sechsmonatiger Zwangspause starten die Fußball-Kreisligisten aus der Region an diesem Wochenende in die neue Spielzeit. Wir zeigen, mit welchen Ambitionen die Teams aus der Solinger und Kölner Gruppe in die neue Saison gehen.

Kreisliga A Solingen Die Spielplaner haben dem Aufsteiger SC Leichlingen gleich ein Derby zum Saisonstart beschert. Am Sonntag (15.15 Uhr) gastiert der VfL Witzhelden beim SCL. „Zum Glück können wir seit dieser Woche wieder auf unserem Kunstrasen trainieren. Das Spiel wird auch dort stattfinden“, sagt Leichlingens sportlicher Leiter Tobias Jakobs. Der Platz war seit August gesperrt und die SCL-Fußballer hatten bis zuletzt keine andere Trainingsmöglichkeit vor Ort. Jakobs rechnet mit vielen Zuschauern und hat entsprechend vorgesorgt, um die Schutzverordnungen einhalten zu können. Während bei den Gastgebern in Dardan Iseni (Knie) ein wichtiger Spieler verletzt ausfällt, reisen die Gäste in kompletter Besetzung an. Für den VfL geht es auch darum, sich für die Pokalniederlage aus der Vorsaison zu revanchieren.

Info Sonderregelung für Teams der Solinger Liga Play-offs In der Solinger Kreisliga gehen 20 Teams an den Start. Bis zum 21. Februar soll die Hinrunde abgeschlossen werden, danach folgt eine Auf- und Abstiegsrunde nach dem Tabellenstand 1 bis 10 und 11 bis 20. Sollte die Corona-Pandemie eine Finalrunde nicht zulassen, entscheidet der Tabellenstand der Qualifizierungsrunde über Auf- und Abstieg.

Der SSV Lützenkirchen peilt nach einer guten Vorbereitung mindestens den neunten Platz an. „Wir würden gerne nach der Hinrunde an den Play-offs nach oben teilnehmen“, sagt Toni Diomedes. Der Trainer muss allerdings zunächst auf einige Spieler verzichten: Robin Seinsch, Niklas König, Lorenz Röhler, Lars Schmitt, Oliver Hartl, Marcel Eberle, Slawomir Czarniecki und Stefan Stelzmann sind entweder verletzt oder im Urlaub. Am Sonntag (15.15 Uhr) geht es für den SSV beim ambitionierten Tuspo Richrath um die ersten Punkte.

Auch Genclerbirligi Opladen würde sich in dieser Spielzeit mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld anfreunden können. Nach dem Abgang von Spielercoach Mehmet Sezer hat Jaouad Kharraz die sportliche Führung als Trainer übernommen. Beim Spitzenteam BV Gräfrath feiert er am Sonntag (15.15 Uhr) seine Pflichtspielpremiere an der Seitenlinie. „Die Vorbereitung begann nicht so gut, doch wir haben nach und nach die Defizite aufgeholt und gehen jetzt gerüstet in die Saison“, sagt Kharraz. Osman Ercikti fällt verletzt aus. Orhan Geyik, Fatih Demir und Halit Dasman sind noch im Urlaub.

Die Fußballer des BV Bergisch Neukirchen starten derweil mit dem selben Anspruch wie zuletzt in die Spielzeit: Die von Michael Czok trainierte Mannschaft will wieder in der Spitzengruppe mitspielen. Mut machen dabei die Ergebnisse in den Testspielen. Zum Auftakt bekommt es der BVBN am Sonntag (15.15 Uhr) mit dem Aufstiegsaspiranten 1. FC Solingen zu tun. Eric Rappen, Jonathan Engels, Tim Reckzügel, Julius Wemhöner und Björn Schneider werden den Start aus unterschiedlichen Gründen verpassen.

Kreisliga A Köln Die neue Spielzeit beginnt für den SC Hitdorf und den SV Bergfried Leverkusen mit einem Nachbarschaftsduell. Anpfiff auf dem Sportplatz an der Kieselstraße in Hitdorf ist am Sonntag um 15.15 Uhr. Beide Teams melden Ansprüche auf die vorderen Ränge. „Bei uns gibt es im Moment sicherlich einige Fragezeichen durch angeschlagene Spieler oder Urlauber. Dennoch sollten wir in der Lage sein, die Punkte bei uns zu behalten“, sagt SCH-Coach Udo Dornhaus. Die Abgänge von Julien Eilers, Christopher Urban, Pascal Psiorz und Hakan Celik schmerzen zwar, doch in Christopher Hinzmann (SV Schlebusch) und Rückkehrer Marlon Beckhoff, der zuletzt verletzt fehlte, hat der SCH auch neue Qualität hinzugewonnen. „Wir wollen auch in dieser Runde wieder oben mitspielen. Gleich zum Start gibt es für uns eine echte Standortbestimmung, denn Bergfried zähle ich zu den Top-Teams“, betont Dornhaus.

Sein Gegenüber, Hannes Diekamp, freut sich auf sein Pflichtspieldebüt als Bergfried-Coach. Beim SVB fallen zwar insgesamt acht Spieler aus, darunter auch Leistungsträger wie Daniel Hillebrands, Marc Hoppe und Tim Schmitz, doch kampflos wollen Diekamp und sein Team die Punkte freilich nicht hergeben. „Meine junge Mannschaft soll sich entwickeln. In der Vorbereitung haben wir gute Ansätze gezeigt, doch wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen“, erläutert er.