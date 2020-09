Torspektakel in der Kreisliga : SC Leichlingen und VfL Witzhelden trennen sich im Derby 4:4

Leichlingens Florian Schneiders (vorne) jubelt über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den Lokalrivalen VfL Witzhelden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Zum Auftakt der Spielzeit in der Fußball-Kreisliga sehen die Zuschauer in Leichlingen ein Torfestival. In der Kölner Gruppe siegt der SC Hitdorf spät. Genclerbirlig Opladen kassiert zehn Gegentore.

Von Lars Hepp

Fußball, Kreisliga-Solingen: SC Leichlingen – VfL Witzhelden 4:4 (3:3). Das Nachbarschaftsduell zwischen dem SCL und dem VfL wurde überraschend doch auf dem Leichlinger Naturrasen ausgetragen, denn der kürzlich renovierte Kunstrasenplatz musste erneut gesperrt werden. „Es war für alle Beteiligten schwierig, doch mit dem Punkt können wir wirklich gut leben“, sagte Witzheldens neuer Trainer Rudi Mirtic.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Jannik Grimberg in Führung. Florian Schneiders und Max Spieker drehten die Partie jedoch in kurzer Zeit und brachten den SCL in Front. Nur wenige Minuten nach der ersten Führung des SCL war erneut Grimberg mit dem 2:2 zur Stelle, ehe Spieker den alten Abstand für den Neuling herstellte. VfL-Kapitän Roberto Strigari zeichnete im Anschluss für das 3:3 verantwortlich.

In der zweiten Halbzeit brachte Grimberg (55.) sein Team abermals mit 4:3 in Führung, rund zehn Minuten vor dem Abpfiff erzielten die Gastgeber durch einen von Besnik Masqatena verwandelten Foulelfmeter das 4:4 und setzten damit den Schlusspunkt unter ein torreiches Derby.

BV Bergisch Neukirchen – 1.FC Solingen 3:3 (2:1). Dem Aufstiegskandidaten aus Solingen verlangten die Neukirchener alles ab, ließen sich nach einer guten Vorstellung aber auch eine 3:1-Führung aus den Händen nehmen. „Wir haben insgesamt zu viele Großchancen vergeben“, berichtete Trainer Michael Czok. Durch die Tore von Philipp Mücke (5.), Andre Brandenburg (43.) und Daniel Mücke (51.) waren die Neukirchener dem Sieg sehr nahe. Erst in der letzten halben Stunde verteidigten die Gastgeber nicht mehr konsequent genug, so dass der Favorit noch das Remis erzielen konnte

Tuspo Richrath – SSV Lützenkirchen 3:2 (0:0). Beim Titelaspiranten in Langenfeld-Richrath hatten die Lützenkirchener Fußballer bis in die Schlussphase alle Chancen auf den Sieg. „Am Ende fehlte uns ein wenig das nötige Quäntchen Glück. Auch wenn es im Moment bitter ist, aber: Auf diese Leistung können wir aufbauen. Wir haben bei einem Aufstiegskandidaten knapp verloren“, sagte Trainer Toni Diomedes. Nach ausgeglichener erster Halbzeit verkürzte Marcel Maier zum 1:2 (72.), zehn Minuten vor dem Ende war Zugang Roman Jahn mit dem 2:2 zur Stelle. Erst kurz vor dem Abpfiff kassierten die Gäste nach einem Eckball das dritte Gegentor.

BV Gräfrath – Genclerbirligi Opladen 10:1 (7:0). Nach etwas mehr als einer Stunde gelang Elfat Sinani der Ehrentreffer für insgesamt chancenlose Opladener Gäste, die das Fehlen mehrerer Stammkräfte zu keinem Zeitpunkt kompensieren konnten. „Wir sind im Moment einfach stark gebeutelt“, betonte Trainer Jaouad Kharraz.

SC Hitdorf – SV Bergfried Leverkusen 2:1 (1:1). Am ersten Spieltag schon von einem Spitzenspiel zu sprechen, wäre wohl übertrieben. Beide Teams schenkten sich jedoch nichts und dürften bei der Vergabe der vorderen Ränge ein Wörtchen mitreden. Am Ende waren die Platzherren das glücklichere zweier ausgeglichenen Teams. Marlon Beckhoff gelang drei Minuten vor dem Ende der Siegtreffer. „Wir haben unsere Chancen einfach nicht genutzt. Jetzt müssen wir schnell aus unseren Fehlern lernen“, sagte Bergfrieds Trainer Hannes Diekamp.

Justin Prensena brachte die Hitdorfer nach einer Viertelstunde in Führung, Moritz Blumenthal gelang nur wenige Minuten danach der Ausgleich. Die von Udo Dornhaus trainierte Hitdorfer Mannschaft behielt aber die Ruhe und erzielte kurz vor dem Abpfiff den Siegtreffer.