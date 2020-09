Handball : MTV II siegt Dank Hilfe aus Regionalliga

Augen zu und durch: Niklas Hetzel (l.) wird von Lintforts Sebastian Küpper bedrängt. Foto: Lars Fröhlich

Dinslaken Mit personeller Unterstützung der ersten Mannschaft gelingt zum Auftakt der Handball-Landesliga ein deutlicher Erfolg über die TuS Lintfort. Die Dinslakener Drittvertretung und die HSG Hiesfeld/Aldenrade II verlieren derweil ihre ersten Spiele.

Die Reserve-Teams des MTV Rheinwacht Dinslaken sowie der HSG Hiesfeld/Aldenrade haben am Wochenende ihre Partien des ersten Spieltags der Handball-Landesliga absolviert.

MTV Rheinwacht II – TuS Lintfort 28:17 (11:10) Weil es Unterstützung aus dem Regionalliga-Kader gab, feierte der MTV Rheinwacht Dinslaken II zum Saisonauftakt einen klaren Erfolg über TuS Lintfort. Mit Torhüter Nils Ahlendorf, der erst in den letzten fünf Minuten von Thomas Grah abgelöst wurde, Niklas de Lede, Robert Jakobs und Jonas Höffner standen vier Leute aus der „Ersten“ im Team.

Das war auch nötig, denn Tainer Jörg Schwarz beklagte schon zu Saisonbeginn eine Reihe von Verletzten, darunter die beiden Torhüter Dominik Köller und Jochen Rheinhardt. „Neben Nils Ahlendorf konnten wir uns über die gesamte Spielzeit auf eine sichere Abwehr verlassen“, sah Schwarz den Schlüssel des Spiels im Deckungsverhalten seines Teams. Er beklagte aber auch, „dass wir in der ersten Halbzeit zu viele Chancen liegen gelassen haben“.

Nach der knappen Pausenführung zog der MTV in Abschnitt zwei das Tempo an und baute seinen Vorsprung zwischen der 40. Und 46. Minute von 13:12 auf 21:13 aus. „Damit war die Entscheidung gefallen“, so Schwarz.

MTV Rheinwacht II: Ahlendorf, Grah – L. d’Auria (1), N. de Lede (5), Jakobs (2), Czeslik (6/4), Schroeer, Frank (2), N. Höffner (3), Hetzel (1), Pieper (3), Nasufi, J. Höffner (1), F. de Lede (4).

MTV Rheinwacht III - TV Oppum II 23:40 (10:19) Eine Nummer zu groß war der TV Oppum II in der Landesliga-Gruppe eins für die Drittvertretung des MTV. Das Endergebnis gab es am Ende auch das Kräfteverhältnis wieder. „Das war einfach eine Kategorie zu hoch für uns“, erkannte später auch MTV-Trainer Martin Terwiel, der seiner zum Teil unerfahrenen Mannschaft noch nicht einmal einen Vorwurf machen wollte. „Doch beim Gegner standen einfach Spieler auf dem Feld, die auch schon einige Klassen höher gespielt haben“, so Terwiel, „während bei uns ein Mann wie Florian Körner einfach nicht reicht, um im Angriff erfolgreich zu sein.“

Tatsächlich ließen die Gäste von Beginn an keinen Zweifel daran, wer am Ende als Sieger vom Feld gehen sollte. Zu oft wurde Jonas Terwiel im MTV-Tor von seinen Vorderleuten alleine gelassen. So bauten die Krefelder ihren Vorsprung Tor um Tor aus, während sich die Dinslakener auch noch viele Abspielfehler leisteten.

MTV Rheinwacht III. J. Terwiel – Walter (1), Körner (7/1), Kemmerling (1/1), Horstmann (1), Tielmann, Hagenstroem (2), Petzinna (3/2), Padberg (1), Müller (4), L. Terwiel (2), Witt (1), Gorris.

TV Issum – HSG Hiesfeld/Aldenrade II 28:24 (19:11) So hatte sich Jörg Schnier den Saisonstart die HSG Hiesfeld/Aldenrade II in der Gruppe drei nicht vorgestellt. Nach der 24:28 (11:19)-Niederlage seiner Schützlinge beim TV Issum übte der Trainer aber auch Selbstkritik. „Mein Fehler war, dass ich nach der Auszeit beim 11:8 für Issum nicht schon auf eine 5:1-Devckung umgeschaltet habe“, sagte er hinterher. So zogen die Gastgeber bis zur Pause fast uneinholbar davon, während bei der HSG wie schon zuvor in der Deckung so gut wie jede Gegenwehr fehlte. Pech zudem, dass sich Till Wefers am Oberschenkel verletzte und sich Torwart Kemran Kahraman eine Sprunggelenksverletzung zuzog.

Kritik übte Schnier aber auch an den Unparteiischen. „Die rote Karte gegen Jörg Roskosch kurz vor der Halbzeit war völlig überzogen.“ Totzdem hatten die Gäste den Issumer Rückraum im zweiten Abschnitt durch die Umstellung in der Abwehr viel besser unter Kontrolle und kassierten nur noch neun Gegentore. „Nächste Woche gegen den SC Bottrop müssen wir das gleich korrigieren“, gab sich Schnier aber kämpferisch.