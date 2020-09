Niederlage trotz Aufholjagd : FV Wiehl überrumpelt den SV Schlebusch

Stürmer Sebastian Bamberg (l.) – hier im Duell mit einem Spieler des FV Wiehl – erzielte zwar ein Tor, konnte die Auftaktniederlage seines SVS aber nicht verhindern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ein Elfmeter in der Nachspielzeit besiegelt die Niederlage des SVS zum Saisonauftakt in der Landesliga. Am Ende muss sich das Team von Trainer Stefan Müller dem FV Wiehl mit 2:3 (0:1) geschlagen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – FV Wiehl 2:3 (0:1). Ein Spiegelbild der vergangenen Wochen war für den SVS die Auftaktpartie in die neue Meisterschaftsrunde. Die Schlebuscher Fußballer machten viele Sachen richtig, doch in den entscheidenden Momenten verließ die Mannschaft von Trainer Stefan Müller das Glück. Die Punkte mussten sie dem Gegner überlassen. „Wir haben nach dem 2:2-Zwischenstand zu sehr auf Sieg gespielt und sind ein zu großes Risiko eingegangen. Das ist leider bestraft worden“, berichtete Müller, der das mögliche Remis gerne mitgenommen hätte.

Die Gäste zeigten den Schlebuschern von Anfang an, dass sie gewillt waren, alles für den Sieg zu tun. Schon nach 22 Sekunden setzte es den ersten Tiefschlag für die Platzherren: Nach einem langen Ball konnten die Hausherren das Spielgerät nicht entscheidend klären und es stand 0:1 aus Sicht des SVS. Als rund eine Viertelstunde gespielt war, hatten die Müller-Schützlinge Glück, dass Jan-Eric Birken auf der Linie klärte.

In der Folge erspielten sich die Schlebuscher selbst eine gute Chance, doch Michael Urban scheiterte aus aussichtsreicher Position. „Wir hatten den Gegner mit zunehmender Dauer immer besser im Griff. Leider erwischte uns direkt nach der Pause die kalte Dusche“ , betonte Coach Müller. Zehn Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als die Gäste mit einem sehenswerten Fernschuss den zweiten Treffer erzielten.

Müller zufolge sprach danach nichts mehr für seine personell ohnehin arg dezimierte Mannschaft. Das SVS-Team aber kämpfte sich zurück und kam tatsächlich noch einmal heran. Sebastian Bamberg war nach etwas mehr als einer Stunde mit dem 1:2-Anschlusstreffer zur Stelle, Birken bereitete das Tor vor. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff zeichnete Mustafa Uzun dann nach Vorlage von Michael Urban für den Ausgleich verantwortlich.

In der Schlussphase wollten die Müller-Schützlinge zu viel und warfen alles nach vorne. „Das war vielleicht auch unser Problem, der Gegner hat das ausgenutzt“, erläuterte Müller. Drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit wusste sich Patrick Paffrath nur noch mit einem Foul an der Seite des Strafraums zu helfen. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelten die Gäste sicher.