Kurz vor Saisonstart : Handballerinnen verpflichten serbische Nationaltorhüterin

Elfen-Torhüterin Nele Kurzke ist schwanger und wird den Leverkusenerinnen in der an diesem Wochenende beginnenden Saison fehlen. Foto: imago images/Eibner/EIBNER/Roland Sippel via www.imago-images.de

Leverkusen Am Sonntag starten die Handballerinnen des TSV Bayer 04 mit der Partie gegen Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt in die Bundesliga-Saison. Zwischen den Pfosten wird in Kristina Graovac wohl ein Last-Minute-Transfer stehen.

Von Tobias Krell

Heimlich, still und leise haben Bayers Handballerinnen vor dem Ligastart am Wochenende einen Transfercoup gelandet. Pünktlich zum Auftakt am Sonntag (16.30 Uhr, Ostermann-Arena) gegen Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt ist nun auch die Spielberechtigung für die neue Elfe eingetroffen. Damit kann Kristina Graovac im ersten Pflichtspiel seit März auch tatsächlich zwischen den Pfosten des Leverkusener Tores stehen. Die Verpflichtung der serbischen Nationalspielerin ergibt Sinn, da Keeperin Nele Kurzke schwanger ist und in dieser Saison nicht mehr für die Leverkusenerinnen spielen wird.

Die international erfahrene neue Torfrau wollte eigentlich vom türkischen EHF-Cup-Teilnehmer Muratpasa Belediyesi SK nach Dänemark wechseln. Aber durch die Corona-Krise platzte der Transfer. Elfen-Managerin Renate Wolf ergriff die Gelegenheit und sicherte Bayer die Dienste der 29-Jährigen. Die hat in den ersten Trainingseinheiten mit den neuen Kolleginnen einen exzellenten Eindruck hinterlassen.

Auch abgesehen von der Torhüterposition wird ein deutlich verändertes Leverkusener Team auf dem Feld stehen. Bayer läuft ohne Rode-Schwestern auf, weil Jennifer, Joanna und Elaine den Klub verlassen haben. Fehlen werden mit der bisherigen Spielführerin Anna Seidel und den vorübergehenden Rückkehrerinnen Pia Adams und Prudence Kinlend gleich drei Eigengewächse. Aber mit Jule Polsz ist in der langen Zwangspause die nächste Spielerin aus dem eigenen Nachwuchs in den Bundesliga-Kader aufgerückt. Die Lücken im Teamgefüge haben zudem die Zugänge Fanta Keita (rechter Rückraum) und Zoë Sprengers aufgefüllt, die ihre Klasse in den Test bereits unter Beweis gestellt haben.

Managerin und Co-Trainerin Renate Wolf ist optimistisch, dass der Saisonstart trotz der Veränderungen gelingen wird. Die knappe und unglückliche Niederlage vergangene Woche gegen den Thüringer HC macht viel Mut. Die Generalprobe war aber nicht nur in sportlicher Hinsicht vielversprechend. Auch die Corona-Schutzmaßnahmen funktionierten. „Nur Kleinigkeiten müssen wir noch anpassen“, sagt Wolf. Wie gegen den THC dürfen auch gegen Halle-Neustadt bis zu 300 Zuschauer live dabei sein. Wer dazu gehören möchte, sollte besser zeitig vor Ort sein, sich registrieren und einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Der Einlass startet um 14.30 Uhr.