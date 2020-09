Saisonstart der Fußballer : SV Schlebusch lehnt Favoritenrolle ab

Leverkusen Dem Fußball-Landesligisten SV Schlebusch fehlen zum Auftakt gegen den FV Wiehl sechs wichtige Spieler. Der FC Leverkusen ist indes bei der Reserve der Wiehler in der Bezirksliga gefordert.

Die Leistungen sowie die negativen Testspielergebnisse will Müller nicht überbewerten. Körperlich sei seine Mannschaft zudem in einem guten Zustand. Die Probleme beim SVS sind eher personeller Natur: Während in Tim Herbel nur eine Kraft nach zuletzt privaten Gründen wieder in den Kader zurückkehrt, fallen weiter sechs wichtige Akteure aus. Marcel Wandinger (Achillessehne), Niklas Hammes (Rücken), Nicolai Annas (Syndesmosebandriss), David Görgens (Unfall), Tobias Grützner (Meniskus) und Joshua Hauschke (Mittelfußbruch) werden nicht nur den Start verpassen, sondern wohl auch weite Strecken der Saison.