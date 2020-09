In Freiburg : Bayers Frauen starten beim Lieblingsgegner

Trotz vieler neuer Spielerinnen hat sich das Bayer-Team in der Vorbereitung als Einheit präsentiert. Foto: imago images/Jan Huebner/Jan Huebner/Kegler via www.imago-images.de

Leverkusen Die Bundesliga-Fußballerinnen des Werksklubs sind zum Auftakt beim SC Freiburg gefordert. Trainer Achim Feifel hat die Qual der Wahl.

Wer sich in diesen Tagen mit Achim Feifel unterhält, hört einen Satz relativ häufig in verschiedenen Versionen und Ausprägungen: „Das wird nicht einfach!“ Aber der Trainer von Bayers Bundesliga-Fußballerinnen bezieht sich dabei keineswegs auf die neue Spielzeit, die am Sonntag um 14 Uhr mit dem Anpfiff des Auswärtsspiels in Freiburg startet. Denn da ist er zuversichtlich, mit seinen Schützlingen den Sprung vom Abstiegskandidaten zum Mittelfeld-Team zu schaffen. „Nicht einfach“ sei einzig die Aufgabe, aus den vielen Kandidatinnen die elf Spielerinnen für die Startelf auszuwählen.