Football Gala-Vorstellung von Amon-Ra

Die Play-offs in der Profi-Football-Liga NFL werden in diesem Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohne Amon-Ra und Equanimeous St. Brown stattfinden. Dafür sorgten die Niederlagen der Teams der beiden Wide-Receiver in der zwölften Spielwoche. So unterschiedlich wie die Art und Weise der Pleiten war dabei auch die Bilanz der beiden Deutsch-Amerikaner.