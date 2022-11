Handball, DHB-Pokal der Frauen Elfen wollen Bietigheim stressen

Johan Petersson war rundum zufrieden mit der Leistung von Bayers Bundesliga-Handballerinnen beim 32:23 (16:7) gegen Schlusslicht VfL Waiblingen. „Wir haben von der ersten Minute an ein richtig gutes Spiel gemacht“, betonte der Elfen-Coach. Das Erfolgserlebnis in der ersten Partie nach der EM-Pause war auch deshalb so wertvoll, weil nun zwei ungleich schwierigere Aufgaben auf die Leverkusenerinnen warten. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr, Ostermann-Arena) haben sie die SG BBM Bietigheim im Pokalachtelfinale zu Gast. Der Branchenführer ist – allerdings auswärts und erst am 14. Dezember – auch der nächste Gegner in der Liga.