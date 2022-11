Fußball, Kreisliga Alkenrath verliert Torfestival gegen die SVS-Reserve

Kreisliga A Solingen: 1. FC Monheim II – SSV Lützenkirchen 5:3 (3:3). Viele Ausfälle waren dafür verantwortlich, dass die Lützenkirchener die Heimreise ohne Punkte antreten mussten. „Wir haben aber bis in die Schlussphase sehr gut mitgehalten, sind nur leider in den letzten Minuten eingebrochen. Angesichts der personellen Schieflage ist das aber erklärbar und zu verschmerzen“, sagte Lützenkirchens Co-Trainer Sven Riechmann. Till Herweg brachte die Gäste nach zehn Minuten in Führung, Falk Tom Müller (44.) und Joshua Badicke in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs sorgten für die weiteren Treffer aus Sicht des SSV. Erst in den letzten zwölf Minuten entschieden die Gastgeber das Duell mit zwei weiteren Toren.