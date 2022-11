Fußball, Landesliga SV Schlebusch verpasst Remis beim Dritten in Porz

Zu Beginn fanden die Gastgeber gleich gut rein, erspielten sich erste Chancen. In der 21. Minute gingen die Domstädter nach einer Unachtsamkeit in der SVS-Hintermannschaft in Führung. Zwar fanden die Schlebuscher in der Folgezeit besser ins Spiel, doch die Großchance von Seonghyi Yang nach etwas mehr als einer halben Stunde fand nicht den Weg über die Torlinie. Als die Nachspielzeit des ersten Durchgangs lief, schlugen die Kölner noch ein zweites Mal zu. Doch für Hilmers Team sprach weiterhin das Engagement und die Moral. In der zweiten Halbzeit passierte in der Offensive auf beiden Seiten wenig, die Abwehrreihen dominierten das Geschehen. Als die reguläre Spielzeit abgelaufen war, traf Jakob Steinebach zum 1:2-Anschluss für den SVS. Kurz danach hatte Dennis Reeke sogar noch die Möglichkeit auf den Ausgleich, doch sein Versuch aus spitzem Winkel ging neben das Tor. „Die Jungs haben bis zur letzten Minute alles versucht. Das ist der Mannschaft hoch anzurechnen“, betonte Hilmer, der insgesamt mit der Leistung zufrieden war.