Fußball, A-Junioren-Bundesliga : U19 des Werksklubs zeigt sich in Spiellaune

U19 des Werksklubs zeigt sich in Spiellaune

Bayers Nachwuchsstürmer Aaron-Xavier Tshimuanga (r.) – hier in einem Spiel gegen Oberhausen – hat gegen die Borussia aus Gladbach das Siegtor erzielt. Foto: Uwe Miserius (archiv) Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bayer Leverkusens U19-Coach Sven Hübscher zieht nach dem 1:0 im Test gegen Borussia Mönchengladbach ein positives Fazit und sagt: „Wir haben echt ein ordentliches Spiel gemacht.“ Wann die Bundesliga-Saison beginnt, ist noch offen.

Die U19 von Bayer 04 hat den nächsten Testspielsieg eingefahren. Gegen den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach setzten sich die Hausherren am Kurtekotten nach 90 umkämpften Minuten knapp mit 1:0 (1:0) durch. Das Tor des Tages erzielte Aaron-Xavier Tshimuanga.

Chancen gab es in einer ausgeglichenen Partie zunächst kaum. So war es fast die logische Konsequenz, dass ein individueller Fehler für die Entscheidung in dieser Begegnung sorgte. Eine zu kurz geratene Rückgabe der Gladbacher landete bei Tshimuanga, der Tempo aufnahm, den gegnerischen Torhüter umkurvte und schließlich überlegt zum Führungstreffer einschob (24.).