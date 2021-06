Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayers Fußballerinnen vollziehen einen Umbruch

Leverkusen Bislang stehen bei Bayer Leverkusens Fußballerinnen zwölf Abgänge und drei Zugänge für die kommende Saison fest. Die Suche nach Verstärkungen läuft.

Einen Umbruch im Sommer hatte Trainer Achim Feifel bereits angekündigt. Und zumindest auf der Seite der Abgänge nimmt dieser Umbruch bei Bayers Fußballerinnen Gestalt an. Für mindestens ein Dutzend Spielerinnen endete das Engagement unterm Bayer-Kreuz nun mit dem letzten Training dieser Spielzeit – mit zahlreichen Verabschiedungen und Stefan Kießling als prominentem Gast.

Bereits vor dem letzten Saisonspiel war bekannt geworden, dass die Verträge mit Frederike Kempe, Selina Garofolo sowie Viktoria Pinther nicht verlängert werden und Henrietta Csiszár ins Ausland wechseln will (alle Ziel unbekannt). Mina Tanaka geht nach Ende der Leihe wieder zurück nach Japan, Pauline Machtens in die USA zum College-Team Syracuse Orange wechselt und Isabel Kerschowski zu ihrem Heimatklub Turbine Potsdam.

Dazu wurde nun auch der Abschied von Gianna Rackow, Nicole Banecki, Barbara Reger, Sandra Maria Jessen und Pauline Wimmer (alle Ziel unbekannt) bekanntgegeben. Rackow hat ein Angebot zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen. Reger und Wimmer müssen nach schweren Verletzungen erst wieder fit werden, bis sie über eine mögliche Fortsetzung der Karriere nachdenken. Die scheint bei Ex-Nationalspielerin Banecki ausgeschlossen. Sie hat in den zwei Jahren bei Bayer nur einen (durch Verletzung auch noch rasch wieder beendeten) Kurzeinsatz bestritten und war seitdem durchgehend krankgeschrieben. Jessen will und kann ihre Rückkehr in den Leistungsport erst nach der Geburt ihres Kindes prüfen, die für den August geplant ist.