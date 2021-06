Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : Schneider bleibt BBZ Opladen als Trainerin erhalten

Opladen Die Zweitliga-Basketballerinnen vom BBZ Opladen kooperieren mit den Rheinland Lions – und sind auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer.

Gute Nachrichten gibt es bei den Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen zu vermelden. Auch wenn der Spieltrieb zurzeit ruht, wurden im Hintergrund die Weichen für die Zukunft gestellt. Die wichtigste Personalie wurde mit Cheftrainerin Grit Schneider geklärt, die weiterhin an Bord bleibt. „Wir hatten durchweg gute Gespräche und auch die Rückmeldungen der Spielerinnen waren positiv. Daher musste ich nicht lange überlegen“, sagt Schneider, die in ihre 13. BBZ-Saison geht.

Aber auch in der strategischen Entwicklung hat der Verein eine wichtige Entscheidung getroffen. So wird es künftig eine Kooperation mit dem ehemaligen Ligakonkurrenten Rheinland Lions geben. Die Mannschaft aus Bergisch Gladbach schaffte den Aufstieg in die erste Bundesliga. Künftig wird es zwischen beiden Vereinen einen engen Austausch geben. Die Verantwortlichen des BBZ Opladen gehen die neue Zusammenarbeit mit Enthusiasmus an. Die Kooperation ergebe für beide Seiten Sinn.