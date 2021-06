Handball, 3. Liga : TuS 82 geht in die erste heiße Phase

TuS 82 geht in die erste heiße Phase

Leverkusen Die Drittliga-Handballer aus Opladen freuen sich bereits auf ihre ersten Testspiele Ende des Monats. In der vergangenen Woche ist das Team von Coach Fabrice Voigt ins Training eingestiegen.

Am 28. August oder 4. September soll die neue Handball-Saison in der mehrgleisigen 3. Liga beginnen. Der TuS 82 Opladen weiß nicht, gegen wie viele Kontrahenten er antreten wird, geschweige denn gegen welche. „Insgesamt soll die Liga wohl um zwölf Mannschaften auf insgesamt 84 Vereine aufgestockt werden“, sagt Trainer Fabrice Voigt. Ein Umstand, der darauf zurückzuführen ist, dass es in der Saison 2020/21 erneut keine Absteiger gab, aus der Zweiten Liga aber genauso Teams nach unten kommen wie aus den Regionalligen nach oben.