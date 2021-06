Fußball, Bezirksliga : Bezirksligist FC Leverkusen setzt auf Video-Analyse

Leverkusen Chrisovalantais Tsaprantzis ist nun alleiniger Cheftrainer beim FC Leverkusen, Erkan Öztürk wird Sportlicher Leiter beim Bezirksligisten. Patrick Kommoß übernimmt die Aufgabe des Video-Analyse-Coachs.

Beim FC Leverkusen konnten sie den Start kaum abwarten. Der Fußball-Bezirksligist trainierte bereits vor einigen Wochen in Zweiergruppen auf der eigenen Anlage. Richtig los geht es für den FCL dann in elf Tagen: Am 29. Juni startet Trainer Chrisovalantais Tsaprantzis mit seinem Team offiziell in die Saisonvorbereitung.