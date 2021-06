Basketball, 2. Bundesliga : Die Vermessung des Sports hilft den Giants

Leverkusen Der Etat der Bayer Giants gehört nicht annähernd zu den höchsten in der ProA. Dennoch ist das Team von Hansi Gnad Vizemeister. Ein Erfolgsgeheimnis: Der Trainer setzt bei der Kaderzusammenstellung auf moderne Hilfsmittel.

Die Bayer Giants haben als krasser Außenseiter die Vizemeisterschaft in der ProA gewonnen und hätten in die Basketball-Bundesliga aufsteigen dürfen. Dafür genügte allerdings der Etat nicht, so dass die Leverkusener auch in der kommenden Saison zweitklassig bleiben. Trainer Hansi Gnad möchte freilich erneut das Maximum herausholen. Eines seiner Erfolgsrezepte ist die Nutzung der Software „InStat“, einem Werkzeug, dass Stärken und Schwächen von Sportlern weltweit herausarbeitet.

Die Giants sind in der vergangenen Saison über sich hinaus gewachsen. In der regulären Saison verlor die Mannschaft nur ein Heimspiel. Es folgten ein Durchmarsch in der Play-off-Gruppe, der sportliche Aufstieg in die Bundesliga, und erst im Finale wurden die Giants zum zweiten Mal überhaupt in der Ostermann-Arena geschlagen. Dass für diesen Erfolg Grundtugenden des Basketballs ebenso wichtig waren wie über sich hinauswachsende Spieler, steht außer Frage. Doch die Vorbereitung auf den jeweiligen Gegner ist ebenfalls von enormer Bedeutung.