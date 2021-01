Rheinwasserstand steuert auf für Leverkusen markante Marke zu : Hitdorf macht sich hochwasserfest

Die Hochwassertore drei und vier sind am Sonntag aufgebaut worden. Unterdessen gab es zahlreiche Spaziergänger am Rhein. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Hitdorf Die Technischen Betriebe der Stadt lassen am Sonntag zwei Hochwassertore am Rheinufer aufbauen. Anwohner stöhnen: Schaulustige zertrampeln Blumenbeete.

Mehr als nur nasse Füße, weil Vater Rhein sich aus seinem Bett erhebt? Dass kennen speziell die Hitdorfer aus früheren Jahren in schöner Regelmäßigkeit. Seit gut zehn Jahren ist damit Schluss dank Hochwasserschutzkonzept aus fest installierter Mauer plus Schutztore plus aufsetzbarer mobiler Hochwasserschutzwand. Sonntag ließen die Technischen Betriebe der Stadt (TBL) mit Blick gen Köln schon einmal die Schutztore drei und vier aufbauen. Denn der Kölner Pegel gibt auch für Leverkusen den Takt vor. Steigt der Pegel auf 8,20 Meter, kriegt auch Hitdorf den Rhein zu spüren.

Sonntag gegen 15 Uhr wurde am Kölner Pegel ein Wasserstand von 7,38 Meter am Kölner Pegel (KP) gemessen. Eine Stunde später lag er bereits bei 7,42 Meter „Der Rheinwasserstand am Kölner Pegel steigt derzeit stark an und wird nach der derzeitigen Wetterlage bis Mittwochfrüh ansteigen und einen Höchststand im Bereich von 8,30 Meter erreichen“, meldet die Hochwasserschutzzentrale. Sie rechnet für Montag, 1. Februar, mit einem Wasserstand von 7,83 Meter, „plus/minus zehn Zentimeter“.