Leichtathletik inder Halle : Topathleten des TSV Bayer treten in Düsseldorf an

Jennifer Montag geht im Sprint an den Start. Foto: Wolfgang Birkenstock

Leverkusen Am Sonntag steigt das Istaf in der Landeshauptstadt. Zuschauer können den Hallenwettbewerb online verfolgen. So lange die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio nicht abgesagt sind, bereiten sich die Athleten darauf bestmöglich vor.

Mit aufwändigen Hygienekonzepten und großem Engagement planen Leichtathletik-Meeting-Macher derzeit Veranstaltungen unter dem Hallendach. Zuschauer sind nicht zugelassen, aber sie können die Organisatoren mit dem Kauf virtueller Tickets unterstützen und aus der Ferne am Bildschirm mitfiebern – so auch am Sonntag, wenn Bo Kanda Lita Baehre, Torben Blech (beide Stabhochsprung) sowie Jennifer Montag (Sprint) in Düsseldorf an den Start gehen.

Das Internationale Stadionfest (Istaf) ist eine Institution in der Leichtathletik. Seit 1921 wird es in Berlin ausgerichtet. Inzwischen gibt es auch Hallen-Ableger, einer davon ist am Sonntag in Düsseldorf angesetzt. Die Wettkämpfe finden im ISS Dome statt und sind ein Ersatz für das traditionelle PSD Bank Meeting. Jörn Elberding, der im TSV Bayer 04 Leverkusen Geschäftsführer der Leichtathletik-Abteilung ist, freut sich vor allem für die Athleten, dass sie sich wieder – wenn auch mit strengen Hygiene- sowie Abstandsregeln – mit der Konkurrenz messen können.

„Wir gehen so in die Saison, als ob die Olympischen Spiele in Tokio im Sommer stattfinden“, sagt er. Hallenwettkämpfe seien seit jeher wichtig für die zyklischen Trainingspläne der Sportler. „Eine kleine Serie in der Halle ist gut für die Form – trotz der schwierigen Lage.“

Die wird sich auf absehbare Zeit wohl nicht ändern. Corona hat die Sportwelt weiterhin im Griff, die Auflagen sind streng. „Wir halten es aber absolut für möglich und durchführbar“, betont Elberding. Insgesamt sei es indes keine einfache Lage für die Leichtathletik. „Es ist brutal, aber wir bleiben positiv und versuchen, das beste daraus zu machen. Es ist unfassbar schwierig.“