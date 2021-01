Drohendes Hochwasser in NRW : „Der Rhein wird sein Bett verlassen“

Ein Baum steht am Rheinufer in Düsseldorf im Wasser. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf/Köln Die Pegelstände steigen, und im Uferbereich kann es Überschwemmungen geben: Geschmolzener Schnee und Regen sorgen zum Wochenende für Rhein-Hochwasser in NRW – auch kleinere Flüsse sind betroffen.

Am Rhein liegende Städte wie Köln und Leverkusen bereiteten sich mit Schutzmaßnahmen auf das Hochwasser vor. In der Domstadt wurde erwartet, dass der stark steigende Pegelstand bis Samstagmorgen auf 5,80 Meter klettert und in der Nacht auf Sonntag auf rund 7 Meter, wie die Stadtentwässerungsbetriebe mitteilten. Ab der Marke 6,2 Meter am Kölner Pegel wird die Schifffahrt dort eingeschränkt. Schiffe müssen langsamer und in der Mitte fahren, damit größere Wellen vermieden werden. Ab dem Pegelstand 8,30 Meter wird die Schifffahrt komplett gestoppt.